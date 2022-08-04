ВКС РФ двумя высокоточными ударами уничтожили более 500 украинских боевиков

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

За две атаки оружием Воздушно-космических сил России удалось уничтожить более 500 украинских боевиков, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

"В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники", – говорится в публикации ведомства.

Также был поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки. В результате удалось устранить до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ высокоточными ракетами нанесли удар по территории судоремонтного завода и складу ракет в порту Одессы. В результате были уничтожены военный корабль Украины и склад противокорабельных ракет Harpoon, которые поставили США.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.