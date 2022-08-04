Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинских войск оставили занимаемые позиции в ДНР, утратив боеспособность, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что они понесли большие потери в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.
Ранее сообщалось, что ВС РФ высокоточными ракетами нанесли удар по территории судоремонтного завода и складу ракет в порту Одессы. В результате были уничтожены военный корабль Украины и склад противокорабельных ракет Harpoon, которые поставили США.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ ликвидировали 250 иностранных наемников под Николаевым
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