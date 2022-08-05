Группу украинских диверсантов обезвредили в Херсоне

В Херсоне обезвредили группу украинских диверсантов. На допросах они сознались в подготовке терактов.

Тем временем войска Украины ударили артиллерией по Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны. ВСУ продолжают обстреливать и Донецк. По городу выпустили три ракеты, оснащенные противопехотными минами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

