Эксперт прокомментировала обстрел Донецка со стороны Украины

Украинские войска с самого утра обстреливают Донецк. По последним данным администрации города, в результате происшествия погибли пять человек, в том числе мать и ребенок.

Жителей эвакуировали в убежища. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала произошедшее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

