Дополнительные автобусы запустили между Москвой и Геленджиком

Между Москвой и Геленджиком запустили дополнительные автобусы. Как сообщили в столичном Дептрансе, желающих отправиться к морю таким способом оказалось больше, чем ожидали организаторы.

В Москве рейсы отправляют от вокзала "Саларьево". Геленджик – одно из самых популярных направлений этим летом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.