В столице начался капитальный ремонт Тульской эстакады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Тульской эстакаде начались работы по капитальному ремонту, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что ремонтируются мостовое полотно, железобетонные конструкции и подмостовое пространство эстакады. Чтобы обеспечить стабильную дорожную ситуацию в этом районе, строители решили провести работы в два этапа. Первый завершится в сентябре этого года, второй запланирован на весну-лето следующего.

Ремонт эстакады необходим из-за дефектов асфальтобетонного покрытия, нарушения гидроизоляции и деформационных швов, повреждений железобетонных конструкций.

В рамках проекта планируется заменить защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы, обновить асфальт и нанести новую разметку. В подмостовом пространстве проведут ремонтно-восстановительные работы поверхностей пролетных строений и обустроят системы водоотведения.

По словам Бирюкова, специалистам понадобится поочередно перекрывать по одной полосе в каждом направлении. В зоне ремонта ограничили скорость движения транспорта, установили ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки, нанесли временную разметку.

В марте сообщалось, что в Москве в 2022 году начнется капитальный ремонт 16 мостовых сооружений. Отремонтируют такие объекты, как Новоарбатский и Лихачевский мосты, Волгоградский и Ленинградский путепроводы МКАД, Тульскую эстакаду, путепроводы Щелковский, Ростокинский, Лизинский и Руставели.

В рамках проведения работ будут отремонтированы основные элементы и несущие конструкции сооружений, произведена замена гидроизоляции. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие и устранить деформационные швы.