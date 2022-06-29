В столице начался капитальный ремонт Тульской эстакады

11:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На Тульской эстакаде начались работы по капитальному ремонту, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что ремонтируются мостовое полотно, железобетонные конструкции и подмостовое пространство эстакады. Чтобы обеспечить стабильную дорожную ситуацию в этом районе, строители решили провести работы в два этапа. Первый завершится в сентябре этого года, второй запланирован на весну-лето следующего.
Ремонт эстакады необходим из-за дефектов асфальтобетонного покрытия, нарушения гидроизоляции и деформационных швов, повреждений железобетонных конструкций.
В рамках проекта планируется заменить защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы, обновить асфальт и нанести новую разметку. В подмостовом пространстве проведут ремонтно-восстановительные работы поверхностей пролетных строений и обустроят системы водоотведения.
По словам Бирюкова, специалистам понадобится поочередно перекрывать по одной полосе в каждом направлении. В зоне ремонта ограничили скорость движения транспорта, установили ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки, нанесли временную разметку.
В марте сообщалось, что в Москве в 2022 году начнется капитальный ремонт 16 мостовых сооружений. Отремонтируют такие объекты, как Новоарбатский и Лихачевский мосты, Волгоградский и Ленинградский путепроводы МКАД, Тульскую эстакаду, путепроводы Щелковский, Ростокинский, Лизинский и Руставели.
В рамках проведения работ будут отремонтированы основные элементы и несущие конструкции сооружений, произведена замена гидроизоляции. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие и устранить деформационные швы.
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