Капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса начался на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты начали капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы. Сооружение расположено в районе пересечения ТТК и Кутузовского проспекта, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы пройдут в пять этапов, на первом отремонтируем центральный участок тоннеля на ТТК, на последующих – прилегающие к нему въездные и выездные тоннели", – рассказал заммэра, уточнив, что на время проведения работ будут поэтапно перекрывать по одной полосе в каждом направлении.

Бирюков уточнил, что в ходе работ специалисты заменят старую облицовку стен на металлокерамическую, обновят системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановят стены и потолки тоннелей. На финальной стадии будут отремонтированы деформационные швы и уложен новый асфальт. Работы планируют завершить в 2023 году.

Ранее Бирюков рассказал, что в столице в этом году специалисты заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. По его словам, асфальт заменят на Ленинском и Комсомольском проспектах, Каширском и Ярославском шоссе, Новой Басманной и Бакунинской улицах.

