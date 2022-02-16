Две набережные на юге столицы отремонтируют в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павелецкую и Новоданиловскую набережные на юге столицы капитально отремонтируют в 2022 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все мероприятия будут проводиться в дневное время с минимальным количеством техники. Движение транспорта по набережным ограничиваться не будет, тротуары останутся свободными для пешеходов", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что на Павелецкой набережной специалисты проведут локальный ремонт и восстановят гранитные плиты облицовки сооружения. Также там отремонтируют конструкции перильного ограждения, сделают гидроизоляцию между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара, поставят новые тумбы.

На Новоданиловской набережной заменят поврежденные элементы ограждения из чугуна и обновят гранитную облицовку.

"Специалисты выполнят работы по гидроизоляции объекта, сделают расшивку швов, так как со временем материал разрушается, что может привести к смещению плит и даже их выпадению", – рассказал Бирюков.

Он добавил, что Тульский сход Новоданиловской набережной станет более удобным для маломобильных граждан. Специалисты оборудуют металлическим поручнем гранитный пандус для спуска, дополнительно ниже установят металлический пандус.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о начале работ по возведению конструкций на Крутицкой набережной.

По его словам, специалисты прокладывают инженерные сети, проводят работы по строительству очистных сооружений и устройства дорожного полотна. На территории набережной будет разбито более 30 тысяч квадратных метров газона и высажено около 200 тысяч деревьев и кустарников.

