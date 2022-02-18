Свыше 23 млн квадратных метров асфальта заменят в Москве в 2022 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столице в этом году специалисты заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
По его словам, асфальт заменят на Ленинском и Комсомольском проспектах, Каширском и Ярославском шоссе, Новой Басманной и Бакунинской улицах.
В столице дороги ремонтируют каждый год, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения транспорта и многочисленных резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается колейность.
Ранее председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что в Красносельском и Мещанском районах столицы заменят 2,5 километра трамвайных путей. Работы будут вестись при сохранении в каждом направлении проезда шириной не менее 3,5 метра. На участке строительных работ введут ограничение максимальной скорости до 40 километров в час.
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