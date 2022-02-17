Трамвайные пути обновят в двух районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Красносельском и Мещанском районах столицы заменят 2,5 километра трамвайных путей. Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что проект капитального ремонта путей уже согласован.

"Проектом запланирована укладка трамвайного пути шпально-щебеночной и блочной конструкций. При этом положение путей в плане останется без изменений", – приводятся слова Леонова на портале мэра и правительства Москвы.

Так, новые пути появятся на участке от Делегатской улицы до пересечения с улицей Дурова, а также от дома 33, корпуса 1, на проспекте Мира до Протопоповского переулка, дома 40, включая криволинейные участки поворота на Каланчевскую улицу. Пути отремонтируют и на участке от дома 49 на улице Дурова до улицы Гиляровского.

Уточняется, что работы будут вестись при сохранении в каждом направлении проезда шириной не менее 3,5 метра. На участке строительных работ введут ограничение максимальной скорости до 40 километров в час.

Работы по строительству временных уширений будут проходить по ночам с занятием не более одного метра ширины проезжей части.

Ранее сообщалось, что началась разработка проекта новой линии трамвая, которая пройдет по проспекту Академика Сахарова в центре Москвы. Она соединит уже существующие трамвайные пути, что позволит жителям ВАО без пересадок доезжать до "Третьяковской" и Павелецкого вокзала.

Благодаря новым маршрутам трамваев загруженность ТПУ "Комсомольская" снизится минимум на 50 тысяч человек в сутки, а дорога оттуда до центра будет занимать в два раза меньше времени.

