Началась разработка проекта новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Началась разработка проекта новой линии трамвая, которая пройдет по проспекту Академика Сахарова в центре Москвы. Об этом рассказал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"По проспекту Академика Сахарова в 2023 году планируется провести новую трамвайную линию: она соединит крупнейший транспортный узел на Комсомольской площади с метро "Чистые пруды", – говорится в публикации.
Уточняется, что новая линия соединит уже существующие трамвайные пути, что позволит жителям ВАО без пересадок доезжать до "Третьяковской" и Павелецкого вокзала. Благодаря новым маршрутам трамваев загруженность ТПУ "Комсомольская" снизится минимум на 50 тысяч человек в сутки, а дорога оттуда до центра будет занимать в два раза меньше времени.
В Дептрансе выразили надежду, что новая линия не окажет негативного влияния на транспортную ситуацию на Садовом кольце: фазы светофоров останутся прежними. Кроме того, трамваи будут проезжать проспект Сахарова на аккумуляторах – на участке не предусмотрено сооружение контактной сети. В лучшую сторону изменятся и интервалы движения: они сократятся с 4–10 до 1,5–3 минут.
Ранее стало известно, что в столичном районе Чертаново Центральное планируется построить трамвайное депо. В нем будут обслуживать трамваи, которые запустят по маршруту от Чертановской улицы до станции Покровское МЦД-2.
В Москве построят новую трамвайную линию
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