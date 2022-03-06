В Москве начнут капитальный ремонт 16 мостовых сооружений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в 2022 году начнется капитальный ремонт 16 мостовых сооружений, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Отремонтируем такие знаковые для города объекты, как Новоарбатский и Лихачевский мосты, Волгоградский и Ленинградский путепроводы МКАД, Тульскую эстакаду, путепроводы Щелковский, Ростокинский, Лизинский и Руставели", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В рамках проведения работ будут отремонтированы основные элементы и несущие конструкции сооружений, произведена замена гидроизоляции. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие и устранить деформационные швы.

Также ожидается, что по программе капремонта приведут в порядок тротуары и лестничные сходы.

В период проведения работ не планируется полностью перекрывать движение на путепроводах и мостах. Вместо этого проезд будет доступен с ограничениями по полосам.

В ноябре 2021 года заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о замене лифтов в столичных домах по региональной программе капитального ремонта.

Всего на 2022 год запланирована переустановка более 2,2 тысячи лифтов.