В ЦОДД презентовали новую систему анализа трафика в Москве. Выглядит она как интерактивная карта. С ее помощью можно более детально изучить загруженность столичных трасс и отдельных участков.

Теперь она видит не только количество машин. Можно, например узнать, из каких регионов приезжают в Москву. Также система способна отличить каршеринг от такси, показать, есть ли на дороге самокатчики или велосипедисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.