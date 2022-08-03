Въездной турпоток в РФ сократился в 63 раза по сравнению с 2019 годом – АТОР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Въездной турпоток в РФ в прошлом квартале, который приходится на высокий сезон, сократился в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
"Второй квартал – апрель – июнь – это высокий туристический сезон для России, но в 2022 году в это время иностранцы совершили в Россию всего 23,8 тысячи визитов с целью туризма. Для сравнения, в этот же период 2019 года иностранцы посещали Россию с туристическими целями почти 1,5 миллиона раз, а во втором квартале пандемийного 2021 года – более 51 тысячи раз", – говорится в сообщении.
В АТОР подчеркнули, что ключевыми факторами снижения въездного турпотока являются ограничения авиаперевозок и санкции против РФ, связанные с блокировкой платежных систем.
"Фактически туристам не на чем лететь в Россию, а в самой стране невозможно воспользоваться иностранными картами VISA и Mastercard. Восстановить сектор въездного туризма сейчас, скорее всего, не поможет даже электронная виза", – пояснили эксперты ассоциации.
Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением ввести лицензирование деятельности организаторов авторских путешествий и других туристических мероприятий.
Крупник отметил, что авторские поездки, которые часто проходят на удалении от мест массового турпотока, набирают популярность среди россиян. Как правило, они отправляются на острова, в горы или степи. При этом такие туры никак не контролируются государством, поскольку организуются дистанционно, исключительно на доверии сторон. По словам депутата, отсутствие контроля со стороны надзорных органов часто приводит к конфликтным ситуациям.
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