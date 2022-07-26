В РФ предложили ввести лицензирование деятельности организаторов авторских туров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением ввести лицензирование деятельности организаторов авторских путешествий и других туристических мероприятий. Соответствующее обращение парламентарий направил руководителю Ростуризма Зарине Догузовой, сообщает RT.

Крупник отметил, что авторские поездки, которые часто проходят на удалении от мест массового турпотока, набирают популярность среди россиян. Как правило, они отправляются на острова, в горы или степи. При этом такие туры никак не контролируются государством, поскольку организуются дистанционно, исключительно на доверии сторон.

По словам депутата, отсутствие контроля со стороны надзорных органов часто приводит к конфликтным ситуациям.

"В данной связи в целях наведения порядка в сфере частных и авторских туристических туров по России прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении профессиональных патентов для лиц, осуществляющих организацию и проведение подобных туристических мероприятий и путешествий", – указано в письме.

Крупник уверен, что такие изменения поспособствуют сокращению конфликтных ситуаций между туристами и организаторами путешествий, а также обеспечит гарантию их качества со стороны государства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой письмо с предложением создать в России государственный или частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма.