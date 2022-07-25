Туроператоры начали предлагать россиянам оформление карт в зарубежных банках

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Туроператоры начали предлагать российским туристам услуги посредников в оформлении банковских карт за рубежом. Об этом сообщает газета "Известия".
На сегодняшний день граждане РФ могут оформить карты банков Турции, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана. Так, Pegas Touristik за 200 долларов предлагает помочь с открытием счетов в турецких VakifBank или DenizBank.
Комиссию, однако, возьмет не только туроператор: в VakifBank она составляет 115 долларов. В DenizBank между тем требуется только держать на балансе не меньше 100 долларов, при этом первая транзакция должна быть совершена не позднее четырех месяцев с открытия счета.
В свою очередь "Интурист" предлагает помощь с открытием счетов в Армении и Узбекистане. Соответствующую услугу можно добавить при оформлении тура на сайте компании. За нее туроператор возьмет от 30 до 260 долларов.
Ранее сообщалось, что проще всего российским туристам оформить карты платежных систем Visa и Mastercard в Узбекистане. Для этого потребуется загранпаспорт, сим-карта местного оператора связи и временная регистрация, которую предлагают в гостиницах. Оформление происходит день в день.
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