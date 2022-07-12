В Госдуме предложили создать государственный туристический сервис для путешествий за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой письмо с предложением создать в России государственный или частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, сектор зарубежного туризма является перспективным направлением для учреждения новых компаний по оказанию данных услуг, так как многие западные организации покинули рынок РФ. При этом россияне не хотят сталкиваться с возникшими в туристической сфере сложностями, связанными с санкциями и изменениями правил поездок.

"Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах", – отметил Милонов.

По его словам, создание государственного сервиса стало бы для россиян гарантией оказания услуг в полном объеме. Кроме того, организация могла бы разработать критерии безопасности и дружественности к гражданам РФ для определения стран для путешествий.

Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.

