Ростуризм может распространить чартерную программу на железнодорожные поездки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Чартерная программа Ростуризма может быть распространена на железнодорожные поездки. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в ходе совещания Владимира Путина с членами кабмина.

"Чартерную программу мы продолжаем. Мы хотим ее, помимо авиа, в этом году распространить на железнодорожные поездки", – сказала она.

9 июня Ростуризм расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. Сообщалось, что с 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград.

Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.

В Ростуризме напомнили, что летняя чартерная программа доступна в двух направлениях: как для путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга, так и для туристов из других городов.

