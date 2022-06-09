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Москва 24

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Туризм

11:48

Ростуризм расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ

туризм

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ростуризм запускает летнюю чартерную программу в регионы РФ, ее география будет расширена до 12 направлений, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Список направлений, куда можно отправиться на отдых по доступной цене, увеличился до 12 направлений и продолжает расширяться", – отмечается в сообщении.

В июне будут запущены туры:

  • на Камчатку (с 10 июня);
  • в Чечню (с 10 июня);
  • на Алтай (с 12 июня);
  • в Карелию (с 16 июня);
  • в Тюменскую область (Тобольск, с 23 июня).

В июле начнут летать чартеры:
  • в Бурятию (со 2 июля);
  • в Приморский край (с 20 июля);
  • на Сахалин (с 22 июля).

С 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.

В Ростуризме напомнили, что летняя чартерная программа доступна в двух направлениях: как для путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга, так и для туристов из других городов.

Ранее Ростуризм сообщил о досрочном завершении продажи путевок по программе детского кешбэка из-за практически полной загрузки лагерей. Отмечается, что в этом году спрос на путевки по программе детского кешбэка увеличился вдвое по сравнению с 2021 годом.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, свыше 550 тысяч путевок было приобретено по состоянию на начало лета, а загрузка в лагерях-участниках программы превысила 90%.

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