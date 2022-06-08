Подмосковные турбазы и дома отдыха готовы принять туристов на длинные выходные

Подмосковные турбазы и дома отдыха ждут гостей на предстоящие праздники. Москвичи не хотят уезжать далеко.

Песочные пляжи и уютные отели найдутся и в Подмосковье. В среднем путевка на две ночи стоит от 9 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.