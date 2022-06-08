Названы самые бюджетные авиамаршруты для отдыха в июне

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Специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали средние цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов.
На основе этого эксперты составили маршруты с самыми недорогими перелетами в июне, передает РИА Новости. Так, чаще всего в первый летний месяц путешественники ищут вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Екатеринбурга.
Аналитики выяснили, что самым бюджетным является авиапутешествие из Москвы в Архангельск. Стоимость перелета в среднем составляет 2,3 тысячи рублей. В Калининград из столицы можно улететь за 3,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург – за 3,3 тысячи рублей, в Тюмень – за 3,4 тысячи рублей, в Ульяновск – за 3,7 тысячи рублей.
Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего слетать в июне в Калининград. Билет на самолет в одну сторону стоит 2,4 тысячи рублей. В Архангельск петербуржцы смогут улететь за 3 тысячи рублей.
Путешественникам из Екатеринбурга выгоднее будет слетать в Москву и Минеральные Воды за 3,5 тысячи рублей или в Казань за 3,6 тысячи рублей. Из Екатеринбурга билет в Нягань стоит 3,2 тысячи рублей.
Недорогой перелет из Казани в июне можно совершить до Саранска и Санкт-Петербурга – за 3 и 4 тысячи рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Калининград стали лидерами среди россиян по количеству бронирований туров в День России, 12 июня. В Сочи, по данным АТОР, на длинные июньские выходные продано 70–75% туров. Другими популярными направлениями названы Карелия, Кавминводы, Дагестан, Казань, Москва, Подмосковье, Крым, Псков и Великий Новгород.
Туроператорам вернут часть расходов за организацию поездок в Москву – мэрия
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