Туристический поезд "Культурный Петербург" отправится из Москвы 18 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

18 июля из Москвы в Санкт-Петербург отправится новый туристический круговой поезд "Культурный Петербург". Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Двухэтажный поезд отправится в 22:20 с Ленинградского вокзала и совершит один рейс. В Москву он вернется 21 июля в 09:47.

"За одну поездку туристы смогут посетить музейные комплексы, усадьбы, парки и дворцы Санкт-Петербурга, Петергофа, Павловска и Царского Села, увидеть разведение мостов и проехать часть пути по железной дороге в поезде на паровозной тяге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет состоять из вагонов купе и СВ нового модельного ряда с климат-контролем, душевыми кабинами и беспроводными зарядными устройствами. В РЖД также сообщили, что решение о следующих рейсах будет принято на основании анализа обратной связи от пассажиров.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" намерены добавить на летний период 50–70 тысяч дополнительных мест для перевозки пассажиров в южные города России. На этом направлении будут курсировать 144 поезда. Кроме того, около 200 специальных рейсов планируется назначить для перевозок более 400 тысяч детей в летние лагеря и санатории.