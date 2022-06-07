Туристический поезд "Культурный Петербург" отправится из Москвы 18 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов
18 июля из Москвы в Санкт-Петербург отправится новый туристический круговой поезд "Культурный Петербург". Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Двухэтажный поезд отправится в 22:20 с Ленинградского вокзала и совершит один рейс. В Москву он вернется 21 июля в 09:47.
"За одну поездку туристы смогут посетить музейные комплексы, усадьбы, парки и дворцы Санкт-Петербурга, Петергофа, Павловска и Царского Села, увидеть разведение мостов и проехать часть пути по железной дороге в поезде на паровозной тяге", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд будет состоять из вагонов купе и СВ нового модельного ряда с климат-контролем, душевыми кабинами и беспроводными зарядными устройствами. В РЖД также сообщили, что решение о следующих рейсах будет принято на основании анализа обратной связи от пассажиров.
Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" намерены добавить на летний период 50–70 тысяч дополнительных мест для перевозки пассажиров в южные города России. На этом направлении будут курсировать 144 поезда. Кроме того, около 200 специальных рейсов планируется назначить для перевозок более 400 тысяч детей в летние лагеря и санатории.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: