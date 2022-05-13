Названы наиболее популярные направления для авиаперелетов за рубеж

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Ереван, Стамбул и Баку стали наиболее популярными авианаправлениями у путешествующих за рубеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий "Туту.ру".
Также туристов интересовали перелеты из Москвы в Ош и Ташкент.
Уточняется, что на перечисленные пять направлений приходится порядка 17% поисковых запросов. Так, в Ереван планируют полететь около 5%, в Стамбул и Баку – чуть более 3%.
Кроме того, пользователей сервиса привлекают Анталья, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинев.
По данным "Туту.ру", глубина бронирований билетов в другие страны по-прежнему низкая. При этом среди оформивших авиабилеты с 1 по 11 мая 74% запланировали перелет в этом же месяце, в июне – 18%, в июле – 6%, в августе и сентябре – менее 2%.
Ранее сообщалось, что москвичи предпочли провести майские праздники в городе.
Число таких горожан выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом 23% жителей Москвы выбрали на майские праздники дачный отдых в Подмосковье. Другие горожане предпочли поездки в другие города России.
Туристы выбрали для отдыха в майские праздники Сочи, Анапу и Геленджик
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