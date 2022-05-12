Жители столицы предпочли остаться дома на майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Москвичи предпочли провести майские праздники в городе. К таким выводам пришли специалисты "МегаФона" на основе анализа больших данных.
Исследование показало, что число таких горожан выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом 23% жителей Москвы выбрали на майские праздники дачный отдых в Подмосковье. Другие горожане предпочли поездки в другие города России.
Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, однако в целом поток туристов на юг России уменьшился. Посещаемость Анапы, Геленджика и Краснодара снизилась на 17%.
Анализ показал, что большинство москвичей уезжали в Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань.
По информации сервиса путешествий "Туту.ру", в майские праздники были востребованы железнодорожные билеты для поездок в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург и ряд других городов, в том числе Симферополь и Казань.
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