Жители столицы предпочли остаться дома на майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москвичи предпочли провести майские праздники в городе. К таким выводам пришли специалисты "МегаФона" на основе анализа больших данных.

Исследование показало, что число таких горожан выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом 23% жителей Москвы выбрали на майские праздники дачный отдых в Подмосковье. Другие горожане предпочли поездки в другие города России.

Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, однако в целом поток туристов на юг России уменьшился. Посещаемость Анапы, Геленджика и Краснодара снизилась на 17%.

Анализ показал, что большинство москвичей уезжали в Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань.

По информации сервиса путешествий "Туту.ру", в майские праздники были востребованы железнодорожные билеты для поездок в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург и ряд других городов, в том числе Симферополь и Казань.