Названы популярные направления для путешествий на поезде в майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россияне в майские праздники чаще всего покупают железнодорожные билеты для поездок в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Воронеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий "Туту.ру".

Популярными остаются Симферополь, Тюмень, Тула, Рязань, Ярославль, Новосибирск, Саратов, Волгоград, Владимир и Анапа.

"Среди зарубежных железнодорожных направлений популярны Минск, Орша, Витебск, Брест, Гомель, Могилев, Полоцк и Гагра", – говорится в сообщении.

В сервисе отметили, что доля зарубежных направлений сохранилась на уровне 2,5% в сравнении с прошлым годом. Большинство поездок совершается по России, средний чек составляет 2 498 рублей. При этом за билет за рубеж россияне платят в среднем 3 498 рублей.

В майские праздники средний чек поездки по стране составил 2 658 рублей, а за рубеж – 3 486 рублей.

Жители Петербурга чаще путешествуют в Москву, Псков, Тверь, Воронеж, Краснодар, Тулу, Белгород Средний чек поездок из северной столицы по России составляет 3 036 рублей.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали о зарубежных направлениях отдыха для россиян весной, за исключением Турции и Египта. Отмечается, что дешевле всего поехать в ОАЭ или на Шри-Ланку. Недельный отдых на одного обойдется там в 50–55 тысяч рублей.

