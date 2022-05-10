Названы популярные направления для путешествий на поезде в майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россияне в майские праздники чаще всего покупают железнодорожные билеты для поездок в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Воронеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий "Туту.ру".
Популярными остаются Симферополь, Тюмень, Тула, Рязань, Ярославль, Новосибирск, Саратов, Волгоград, Владимир и Анапа.
"Среди зарубежных железнодорожных направлений популярны Минск, Орша, Витебск, Брест, Гомель, Могилев, Полоцк и Гагра", – говорится в сообщении.
В сервисе отметили, что доля зарубежных направлений сохранилась на уровне 2,5% в сравнении с прошлым годом. Большинство поездок совершается по России, средний чек составляет 2 498 рублей. При этом за билет за рубеж россияне платят в среднем 3 498 рублей.
В майские праздники средний чек поездки по стране составил 2 658 рублей, а за рубеж – 3 486 рублей.
Жители Петербурга чаще путешествуют в Москву, Псков, Тверь, Воронеж, Краснодар, Тулу, Белгород Средний чек поездок из северной столицы по России составляет 3 036 рублей.
Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали о зарубежных направлениях отдыха для россиян весной, за исключением Турции и Египта. Отмечается, что дешевле всего поехать в ОАЭ или на Шри-Ланку. Недельный отдых на одного обойдется там в 50–55 тысяч рублей.
Спрос на отдых в Подмосковье вырос в период длинных майских праздников
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