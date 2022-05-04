Туристы пожаловались на завышенные цены на юге России

Многие туристы, уехавшие на майские праздники на юг, недовольны отдыхом. По их словам, там слишком много людей, бесконечные очереди, а еще завышенные цены.

При этом желающих отдохнуть меньше не становится. Например, на следующие майские праздники билетов в Сочи, как и мест в отелях, практически не осталось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.