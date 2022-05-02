В Сочи стартовал летний курортный сезон. В этом году он будет по-настоящему горячим, говорят туроператоры. Только в ближайшие 10 дней Сочи планирует принять около 250 тысяч туристов. Некоторые отели уже заполнены на 100 процентов. Сейчас в Сочи пасмурно, а на пляжах еще пустынно. Гости прогуливаются по набережным в дождевиках и с зонтами. Кстати, в этом сезоне на пяти пляжах откроют кинотеатры под открытым небом. Будет больше камер хранения и точек с бесплатным доступом Wi-Fi.

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