Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Горячая линия по вопросам стационарного соцобслуживания в столице начнет работать круглосуточно с 15 марта. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, специалисты горячей линии стараются выполнить запрос за один звонок, а благодаря расширенной и качественной консультации в удобное время есть возможность сделать помощь оперативной. Именно по этой причине, как уточнила Ракова, было принято решение с 15 марта перейти на круглосуточный режим.
Заммэра отметила, что за год специалисты горячей линии приняли и обработали больше 20 тысяч звонков.
Проконсультироваться по стационарному соцобслуживанию в столице можно каждый день по номеру 8 (495) 276-11-55. Сообщения также можно присылать на адрес электронной почты socialdom@mos.ru.
Для получения соцпомощи нуждающемуся, его близким или представителю нужно обратиться с паспортом и заявлением о признании нуждающимся в социальном обслуживании в любой центр "Мои документы".
Ранее на круглосуточный режим работы перешла горячая линия Роструда. Для консультации по вопросам трудового права необходимо набрать номер 8 (800) 707-88-41 и добавочный 1.
При этом жалобы по-прежнему можно оставить онлайн, через портал "Инспекция.рф". Кроме того, региональные инспекции стали работать ежедневно с 9 утра до 9 вечера: они проводят профилактические визиты в компании, которые находятся в группе риска по трудовому законодательству.
Горячая линия по стационарному соцобслуживанию в Москве будет работать круглосуточно
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