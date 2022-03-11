Роспотребнадзор открыл горячую линию для пострадавших от ухода иностранных компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний. Она начнет работать с 12 марта.

В пресс-службе ведомства пояснили, что внеплановая горячая линия открывается из-за действий иностранных компаний, массово прекращающих в одностороннем порядке взаимодействие с потребителями на территории РФ.

Позвонить на горячую линию можно будет бесплатно по телефону 8 (800) 555-49-43. Звонки принимаются круглосуточно.

Отмечается, что операторы предоставят гражданам, столкнувшимся с нарушением своих прав, информацию о консультационной и судебной помощи.

Ранее Владимир Путин потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками, вводя внешнее управление. Он подчеркнул, что Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, у которых есть на это желание.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.