Минцифры выступило против ответственности для глав офисов зарубежных компаний в РФ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Минцифры выступили против введения уголовной и административной ответственности для глав российских офисов зарубежных компаний, приостановивших деятельность в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Минцифры также заявило о невозможности выполнения российскими интеграторами обязательств по контрактам на поставку зарубежного компьютерного и телекоммуникационного оборудования для компаний, остановивших работу в РФ. Кроме того, поставить не смогут комплектующие и программное обеспечение.

В министерстве предложили зарубежным ИТ-компаниям договориться о передаче российским компаниям техподдержки информсистем, нарушения в работе которых способны вызвать серьезные сбои в системах жизнеобеспечения.

"Просим в случае принятия вендором решения о сокращении персонала в своих российских офисах сообщить о планируемых сроках увольнения сотрудников и организовать взаимодействие с Минцифры для оказания им необходимого содействия в трудоустройстве", – добавили в пресс-службе.

Ранее Минцифры РФ сообщило об отражении атаки на сайты ряда госорганов. В ходе нее хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, где подчеркнул необходимость определения в каждом регионе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.

В аппарате Чернышенко сообщили, что многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. Там добавили, что свои публичные "облака" для максимального быстрого переезда готовы предоставить "Яндекс", "Ростелеком" и VK. Также госорганам предложено завести аккаунты в таких социальных сетях, как "ВКонтакте" и Telegram.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.