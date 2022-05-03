Туристы возвращаются домой после майских праздников

Первые майские праздники подходят к концу. Многие из тех, кто не стал объединять две пары выходных, возвращаются из поездок.

Какие направления оказались самыми популярными? Остались ли туристы довольны отдыхом? И насколько дорогим он получился? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.