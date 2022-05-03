В Сочи на майских праздниках отмечается наплыв туристов. Люди собираются в огромные очереди в парке аттракционов. Кадрами таких очередей делятся пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, половина аттракционов сейчас не работает. Цена за развлечения при этом слишком завышена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.