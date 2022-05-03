Москвичам рассказали об отдыхе на российских курортах в майские праздники

Многие москвичи на майские праздники отправились отдыхать на юг России. В топе самых популярных направлений – Геленджик, Анапа, Сочи и Крым. Тем не менее, погода в некоторых южных городах мало чем отличается от московской. Там идут дожди, а температура воздуха не превышает +13 градусов.

Добираются туристы на самолетах, поездах и на своих машинах. О том, сколько стоит отдых в этом году и оправдались ли ожидания от майского отдыха, – в сюжете телеканала Москва 24.

