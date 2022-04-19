В России увеличилось число чартерных программ

Чартеров по России этим летом станет больше. Списком направлений поделились туроператоры.

В конце месяца самолеты полетят из Москвы в Татарстан и Дагестан. В начале лета открывают маршруты в Карелию, на Дальний Восток и на Алтай.

Также можно будет добраться до Сахалина и до Камчатки, или долететь до Байкала – готова чартерная программа и для Бурятии. Еще одно из новых направлений – республики Кавказа. В Чечню по программе можно полететь в июне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.