РФ не зависит от импорта тест-систем для выявления COVID-19 – Мурашко

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Россия не зависит от поступления зарубежных тест-систем для выявления COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Очень активно развивается отечественная промышленность, и, по сути дела, мы независимы от поступления иностранных тест-систем на территорию Российской Федерации по диагностике COVID-19 и ряда других заболеваний", – отметил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

По словам министра, за последние несколько лет в РФ было зарегистрировано свыше 400 тест-систем для выявления заболеваний.

Ранее глава Минздрава заявил, что в России достаточно собственных производств медицинских изделий. Имеются ресурсы для расширения ассортимента. Мурашко отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается ажиотажный спрос на лекарства, превышающий норму в 10 раз. По его словам, люди скупали лекарства в больших количествах, не обращая внимания на срок годности препаратов, который в некоторых случаях достигает всего двух лет.