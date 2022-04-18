Качество лекарств в РФ находится в приоритете, несмотря на упрощение регистрации – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что качество лекарственных препаратов, которые продаются в России, находится в абсолютном приоритете, несмотря на проведение некоторых процедур по ускорению и упрощению регистрации препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что для дополнительного упрощения доступа лекарств на рынок в ближайшее время проработают вопрос использования при регистрации лекарственного препарата данных о фармсубстанции, уже внесенной в регистрационное удостоверение других препаратов, без проведения дополнительных экспертиз.

По словам главы Минздрава, это должно дополнительно упростить доступ лекарств на рынок.

"Наши пациенты могут быть уверены, что получают безопасные и эффективные препараты. В этом смысле никаких компромиссов не будет", – заявил Мурашко.

Ранее глава Минздрава заявил, что в России достаточно собственных производств медицинских изделий. Имеются ресурсы для расширения ассортимента. Мурашко отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается ажиотажный спрос на лекарства, превышающий норму в 10 раз. По словам главы Минздрава, люди скупали лекарства в больших количества, не обращая внимания на срок годности препаратов, который в некоторых случаях достигает всего двух лет.