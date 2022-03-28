Сенатор Святенко: важно исключить формальный подход при регистрации медицинских изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко призвала исключить формальный подход при регистрации медицинских изделий. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Крайне важно исключить заформализованность и сокращать процедуру регистрации медицинских изделий, которая сегодня занимает до двух лет. К этому вопросу подключился Росздравнадзор", – заявила сенатор в беседе с журналистами.
Святенко добавила, что в будущем будут рассмотрены предложения о доступе российских производителей медицинского оборудования к льготному кредитованию.
Сенатор дополнительно указала на устойчивый рост фармакологической отрасли в Москве – объем реализации продукции вырос более чем в пять раз, количество работающих в ней – в полтора раза.
"В числе мер поддержки мэр Москвы Сергей Собянин назвал и выделение земельных участков для новых производств по ставке 1 рубль в год, и авансирование на закупку лекарств до 70%, и выделение субсидий из Фонда развития промышленности. Это меры, которые позволяют в короткие сроки простимулировать отрасль, расширить мощности в части создания новых предприятий и запуска нового оборудования на уже действующих площадках", – подчеркнула представитель Мосгордумы.
Инна Святенко назвала основной задачей бизнеса полный цикл выпуска медицинских изделий и лекарственных препаратов. Она отметила, что снижение административных барьеров для производства и регистрации продукции сможет вывезти фармакологическую отрасль на новый уровень.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения РФ начало собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, ради проработки способов их замены. Такую информацию предоставила газета "Ведомости".
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