Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в РФ лекарств на случай ухода поставщиков – СМИ

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Министерство здравоохранения РФ начало собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на письмо, направленное в регионы клиническим фармакологом Минздрава Владимиром Петровым.
По словам представителя Минздрава, это проводится для того, чтобы регионы в случае, например, нарушений логистики заранее знали, чем временно заменить лекарства.
Также он подчеркнул, что в ведомстве не видят оснований для дефицита по каким-то группам лекарств.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно собственных производств медицинских изделий. Имеются ресурсы для расширения ассортимента. Мурашко отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается ажиотажный спрос на лекарства, превышающий норму в 10 раз. По словам главы Минздрава, люди скупали лекарства в больших количества, не обращая внимания на срок годности препаратов, который в некоторых случаях достигает всего двух лет.
Запасов лекарств для льготников в России хватит почти на полгода
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