Росздравнадзор предупредил аптеки об ответственности за продажу лекарств без рецепта

Фото: Агентство "Москва"
Росздравнадзор 25 марта разошлет руководителям аптек предупреждение об ответственности за отпуск препаратов без рецепта. Об этом сообщает газета "Известия".
Как пояснили в ведомстве, это делается с целью снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек.
"Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках", – объяснили в Росздравнадзоре.
Уточняется, что продажа без рецепта ряда препаратов – это грубое нарушение КоАП РФ, наказанием могут быть штрафы от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отметил, что рецептурными являются примерно 70% аптечных препаратов.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Также он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов, в том числе для лечения заболеваний щитовидной железы и простуды, связано с тем, что пациенты закупали их впрок. Это, по словам министра, привело к задержкам в логистической цепи.
До этого Михаил Мурашко уже заявлял, что проблем с жизненно важными лекарствами в России нет, поэтому россиянам не следует искусственно создавать ажиотаж на такие препараты.
В свою очередь, глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, в ближайшее время поступят в аптечную сеть.
Спрос на лекарства в России в начале марта вырос в 2 раза
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