Росздравнадзор поручил усилить контроль за выпиской рецептурных препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Росздравнадзор направил главным врачам медицинских организаций письмо с требованием усилить контроль за выпиской рецептурных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В подписанном руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой документе говорится, что такое требование необходимо в целях своевременного приобретения пациентами лекарств.

Отмечается, что документ является частью кампании по наведению порядка в регулировании отпуска рецептурных препаратов.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ начало собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. По словам представителя Минздрава, это проводится для того, чтобы регионы в случае, например нарушений логистики, заранее знали, чем временно заменить лекарства.