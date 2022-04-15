Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

18:01

Росздравнадзор поручил усилить контроль за выпиской рецептурных препаратов

медицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Росздравнадзор направил главным врачам медицинских организаций письмо с требованием усилить контроль за выпиской рецептурных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В подписанном руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой документе говорится, что такое требование необходимо в целях своевременного приобретения пациентами лекарств.

Отмечается, что документ является частью кампании по наведению порядка в регулировании отпуска рецептурных препаратов.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ начало собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. По словам представителя Минздрава, это проводится для того, чтобы регионы в случае, например нарушений логистики, заранее знали, чем временно заменить лекарства.

Собянин обсудил с крупнейшими производителями лекарств меры поддержки отрасли

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать