Россиянам рассказали, как выбрать самый надежный автомобиль из Китая

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В последние годы качество произведенных в Китае автомобилей, представленных на российском рынке, значительно улучшилось, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Он отметил, что в настоящее время китайские автоконцерны входят в список мировых лидеров по продажам и выпуску автомобилей.

"При этом благодаря огромным финансовым возможностям китайский автопром не только имеет доступ к самым современным информационным и автомобильным технологиям, но и с успехом переманивает к себе ведущих европейских специалистов", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Для того, чтобы выбрать самый надежный и качественный автомобиль китайского производства, объяснил Васильев, необходимо обращать внимание на современность модели. Чем она новее, тем выше ее качество и богаче набор опций, добавил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал о работе автомобильных алкозамков. Он пояснил, что такие устройства не дают завести двигатель автомобиля, если в выдыхаемых водителем парах обнаруживается алкоголь.

Специалист отметил, что одни системы просто предупреждают, а другие – блокируют цепь зажигания или работу стартера. Он добавил, что в России не практикуется массовое использование таких устройств. Тем не менее, системы могут применяться некоторыми компаниями в частном порядке.

