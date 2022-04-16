Россиянам рассказали, как выбрать самый надежный автомобиль из Китая

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В последние годы качество произведенных в Китае автомобилей, представленных на российском рынке, значительно улучшилось, рассказал автоэксперт Егор Васильев.
Он отметил, что в настоящее время китайские автоконцерны входят в список мировых лидеров по продажам и выпуску автомобилей.
"При этом благодаря огромным финансовым возможностям китайский автопром не только имеет доступ к самым современным информационным и автомобильным технологиям, но и с успехом переманивает к себе ведущих европейских специалистов", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Для того, чтобы выбрать самый надежный и качественный автомобиль китайского производства, объяснил Васильев, необходимо обращать внимание на современность модели. Чем она новее, тем выше ее качество и богаче набор опций, добавил автоэксперт.
Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал о работе автомобильных алкозамков. Он пояснил, что такие устройства не дают завести двигатель автомобиля, если в выдыхаемых водителем парах обнаруживается алкоголь.
Специалист отметил, что одни системы просто предупреждают, а другие – блокируют цепь зажигания или работу стартера. Он добавил, что в России не практикуется массовое использование таких устройств. Тем не менее, системы могут применяться некоторыми компаниями в частном порядке.
Заводы Volkswagen могут возобновить работу в России к лету – СМИ
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