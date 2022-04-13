Эксперт рассказал о минусах установки шумоизоляции на автомобиль

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Руководитель установочного центра завода "Стандартпласт" Владимир Бараков рассказал о минусах установки шумоизоляционных материалов на автомобиль.

По его словам, это может привести к утяжелению машины на 50–70 килограммов.

"После оклейки меняется управляемость автомобиля. Около 15 килограммов распределено выше центра масс – на потолке и дверях. Все остальное практически лежит на полу", – сказал Бараков "Газете.ру".

Также эксперт отметил, что с дополнительным весом автомобиль потребляет больше топлива, динамические показатели ухудшаются, а тормоза работают менее эффективно.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, что алкозамки не дают водителю завести двигатель автомобиля, если в выдыхаемых им парах обнаруживается алкоголь. Эксперт отметил, что одни системы просто предупреждают, а другие блокируют цепь зажигания или работу стартера.

