Казахстан и Россия с 20 апреля запустят поезд по маршруту Атырау – Астрахань

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Власти Казахстана и России договорились запустить международный поезд по маршруту Атырау – Астрахань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Казахстанские железные дороги".

"Периодичность курсирования – через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля текущего года по четным датам, а из Астрахани в Атырау – с 21 апреля по нечетным", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пассажирам напомнили о необходимости соблюдать требования порядка пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений.

Так, для въезда в Казахстан пассажиры должны иметь справку о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. Справка действительна в течение 72 часов с даты ее выдачи. Также предоставить можно паспорт о вакцинации или ревакцинации против коронавируса.

"Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19", – подчеркнули в компании.

В марте Россия сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. С 00:00 30 марта сняли ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также на въезд граждан Монголии в РФ и выезд россиян в эту страну через сухопутный участок российско-монгольской границы.