РЖД возобновят пассажирское сообщение с Монголией с 29 апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
РЖД с 29 апреля возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Монголией, закрытое в марте 2020 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
В расписание вернутся два международных поезда: № 306/305 Иркутск – Улан-Батор и № 305/306 Улан-Батор – Иркутск.
Поезд № 306/305 Иркутск – Улан-Батор формирования АО "ФПК" будет отправляться из Иркутска раз в неделю по пятницам, из Улан-Батора – по субботам. Поезд формирования АО "УБЖД" будет ходить между Иркутском и Улан-Батором также раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска – по вторникам.
Курсирование поездов возобновили в связи со снятием ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской государственной границы.
При этом въезжающим в Россию иностранным гражданам, кроме граждан государств – членов ЕАЭС, нужен отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее чем за 72 часа до прибытия в РФ. Въезжающие в Монголию должны заполнить в поезде медицинскую декларацию, а работники таможенной службы Монголии – измерить всем пассажирам температуру.
В марте Россия сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. С 00:00 30 марта сняли ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также на въезд граждан Монголии в РФ и выезд россиян в эту страну через сухопутный участок российско-монгольской границы.
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