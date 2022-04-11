Декоративные мозаичные панно разместят на станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Нагатинский Затон" разместят декоративные мозаичные панно. На них изобразят рыб из водоемов столичного региона.
"На двух береговых платформах полы укладывают светлым гранитом. В ближайшее время здесь начнется монтаж центральных художественных элементов дизайна: вдоль обеих платформ будут размещены 12 крупных изображений рыб, выполненных в технике мозаичного панно из натурального камня", – заявил Бочкарев.
На вторую неделю апреля запланированы работы по облицовке стен мрамором белого цвета. Кроме того, скоро архитектурно-отделочные работы начнутся в кассовом зале станции.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что дизайн станции метро "Нагатинский Затон" был выбран на открытом архитектурном конкурсе.
В марте 2022 года Бочкарев сообщил о завершении устройства основных конструкций на станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар". Он добавил, что на станции более чем на 70% выполнена отделка.
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