Лифты установят на станции "Текстильщики" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро установят лифты. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что станционный комплекс готов почти на три четверти. На станции начали подготовку к установке лифтов. По его словам, недавно на станции началось строительство пересадки на станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что в двух наклонных ходах вестибюля № 1 смонтировали по три секции эскалаторов. При этом в вестибюле № 2 построен один наклонный ход, где установят три эскалатора.

"На станции продолжаются архитектурно-отделочные работы. Отделка технических помещений "Текстильщиков" выполнена более чем на 55%. В пассажирской зоне продолжается облицовка мрамором и гранитом первого вестибюля, платформ и мостовых переходов между ними", – пояснил Кравцов.

В состав восточного участка БКЛ также входят станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".

Ранее Бочкарев рассказал, что станция "Печатники" БКЛ метро готова на 47%. По словам заместителя мэра столицы, в основу архитектурного облика станции заложен образ буквы "П". Например, он будет частью композиции, которой представлены колонны у эскалаторов и лестниц переходного моста.