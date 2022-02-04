Отделочные работы начались на пересадочном узле станции "Марьина Роща" БКЛ метро

10:36
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура
Специалисты приступили к отделочным работам на пересадке со станции "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
"В пешеходных коридорах началась облицовка гранитом полов и стен, а в технологических помещениях приступили к кирпичной кладке", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он пояснил, что пассажиры будут делать пересадку из подходного коридора, являющегося продолжением центрального зала станции БКЛ.
В свою очередь, гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков отметил, что строители также продолжают работы в малом наклонном ходе пересадки, в котором установят 4 эскалатора протяженностью 30 метров.
"В начале весны приступим к монтажу водоотливных декоративных зонтов, после чего перейдем к устройству эскалаторов", – пояснил Жуков.
В 2022 году планируется достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году.
БКЛ станет крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции, а общая длина БКЛ составит 71 километр.
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