Андрей Бочкарев: станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станция "Печатники" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готова на 47%. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
"Земляные работы на станции "Печатники" БКЛ метро завершены на 90%. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжаются архитектурная отделка и установка инженерных систем", – сообщил он.
По словам заместителя мэра столицы, в основу архитектурного облика станции заложен образ буквы "П". Так, например, он будет частью композиции, которой представлены колонны у эскалаторов и лестниц переходного моста.
"В торцах станции предусмотрены композиции из перевернутых букв "П", которые будут также служить станционными скамейками", – уточнил Бочкарев, добавив, что станцию выполнят в черно-белой цветовой гамме.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на станции появится крупный транспортно-пересадочный узел, поскольку станция "Печатники" также получит пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию, а также выход к строящейся станции МЦД-2.
"Создание ТПУ проходит в непростых условиях, участок характеризуется сложной гидрогеологией. Строительство "Печатников" БКЛ ведется в непосредственной близости от действующей станции радиальной линии и коллектора реки Нищенки", – подчеркнул Кравцов.
Он отметил, что мониторинг состояния прилегающих сооружений и инженерных сетей проводится круглосуточно. Это, по мнению гендиректора "Мосинжпроекта" должно обеспечить высокое качество и безопасность подземных работ.
Ранее сообщалось, что специалисты приступили к отделочным работам на пересадке со станции "Марьина Роща" северо-восточного участка БКЛ на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. В частности, в пешеходных коридорах началась облицовка гранитом полов и стен, а в технологических помещениях приступили к кирпичной кладке.
Станция "Текстильщики" БКЛ готова на 75%
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