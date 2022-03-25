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13:21

Бочкарев сообщил о завершении монолитных работ на станции БКЛ "Кленовый бульвар"

городстроительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" завершилось устройство основных конструкций, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Также на станции более чем на 70% выполнены отделочные работы, смонтировано эскалаторное оборудование и завершено устройство конструктива четырех лифтовых шахт.

"Два лифта обеспечат перевозку пассажиров с поверхности на уровень вестибюля и еще два – с уровня вестибюля на платформенную часть", – уточнил Бочкарев.

Как отметил генеральный директор ООО "МИП-Строй 1" Константин Маслаков, на станции параллельно идет монтаж инженерных систем, продолжаются монолитные работы на пристанционных сооружениях и участке оборотных тупиков за станцией.

"Работы ведутся в круглосуточном режиме, в общей сложности в работе на объекте задействованы свыше тысячи человек", – добавил Маслаков.

Общестроительная готовность восточного участка БКЛ длиной 10,7 километра оценивается в 60%. В его состав также входят станции "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Ранее сообщалось, что на станции БКЛ "Печатники" начались работы по строительству пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию. Строительство станции ведется с учетом специфических гидрогеологических условий из-за непосредственной близости коллектора реки Нищенки.

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