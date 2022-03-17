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13:33

На станции "Печатники" БКЛ метро начали строить пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию

городстроительствометро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро начались работы по строительству пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Устроены ограждающие конструкции котлована вестибюля пересадочного узла. Завершена разработка грунта покрытия станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской ветки. На платформе действующей станции возведена воздухоплотная перегородка, отделяющая ее от строящейся части, электрические сети перенесены из зоны производства работ. Ведется подготовка к вскрытию плит покрытия", – отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

По его словам, пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию планируется открыть одновременно с вводом станции "Печатники" БКЛ метро. Также там будет выход к строящейся станции МЦД-2. Таким образом, на базе станции "Печатники" появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

В свою очередь, гендиректор "МИП-Строй 1" Константин Маслаков отметил, что строительство станции "Печатники" БКЛ метро ведется с учетом специфических гидрогеологических условий из-за того, что в непосредственной близости расположен коллектор реки Нищенки.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца текущего года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. Должны завершиться возведение семи и реконструкция двух станций.

На Большой кольцевой линии длиной более 70 километров всего расположится 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров. Чтобы замкнуть кольцо, предстоит достроить два крупных участка и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую ветку.

Ее реконструкция для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".

Семь станций БКЛ метро достроят в 2022 году

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